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Украина и Грузия обсудили углубление взаимодействия ВМС с черноморскими государствами НАТО

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 13:56
Украина и Грузия обсудили углубление взаимодействия ВМС с черноморскими государствами НАТО Фото: глава МИД Грузии Давид Залкалиани и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (mfa.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Среди вопросов, которые обсудили дипломаты, была интеграция стран в НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Министры уделили особое внимание укреплению безопасности в регионе Черного моря, в частности углублению взаимодействия военно-морских сил Украины и Грузии с черноморскими государствами-членами НАТО.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и координации действий для приближения Украины и Грузии к вступлению в ЕС и НАТО, в частности получения Плана действий по членству в Альянсе.

"Членство Украины и Грузии в Европейском Союзе и НАТО - лишь вопрос времени", - заявил Кулеба.

Кроме того, собеседники осудили многочисленные нарушения Россией международного права, в том числе блокирование Керченского пролива, а также продолжающуюся оккупацию украинских и грузинских территорий.

Напомним, после длительного перерыва Грузия вернула своего посла в Украину.

Ранее сообщалось, что Украина впервые приняла участие в переговорах треугольника Румынии, Польши и Турции - восточного фланга НАТО.

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