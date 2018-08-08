Украина и Грузия в ближайшее время не вступят в НАТО, - глава МИД Литвы

Развязанные РФ территориальные и этнические конфликты мешают возможности вступить в НАТО, заявил министр

В ближайшее время Грузия, Украина, Молдова и Армения не вступят в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает "Польское радио".

Глава МИД Литвы призвал Грузию последовательно проводить реформы.

"Это будущее (Грузии в НАТО, - ред.) туманное, но мы призываем Грузию последовательно проводить реформы и, когда наступит момент политических решений, страна будет готова", - сказал Линкявичюс.

Также он напомнил, что Грузия не является единственной страной на постсоветском пространстве, которая демонстрирует инициативу стать членом НАТО.

"Этого хотят также Украина, Молдова и Армения, но развязанные Кремлем территориальные и этнические конфликты очень мешают возможности этих государств сблизиться с европейскими экономическими структурами и структурами безопасности", - сказал глава литовской дипломатии.

Напомним, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что сейчас Украина и Грузия борются за независимость и безопасность Европы.