Україна і Грузія найближчим часом не вступлять у НАТО, - глава МЗС Литви

Розв'язані РФ територіальні та етнічні конфлікти заважають можливості вступити в НАТО, заявив міністр

Найближчим часом Грузія, Україна, Молдова і Вірменія не вступлять в Північноатлантичний альянс (НАТО). Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, передає "Польське радіо".

Глава МЗС Литви закликав Грузію послідовно проводити реформи.

"Це майбутнє (Грузії в НАТО - ред.) туманне, але ми закликаємо Грузію послідовно проводити реформи і, коли настане момент політичних рішень, країна буде готова", - сказав Лінкявічюс.

Також він нагадав, що Грузія не є єдиною країною на пострадянському просторі, яка демонструє ініціативу стати членом НАТО.

"Цього хочуть також Україна, Молдова і Вірменія, але розв'язані Кремлем територіальні та етнічні конфлікти дуже заважають можливості цих держав зблизитися з європейськими економічними структурами та структурами безпеки", - сказав глава литовської дипломатії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що зараз Україна і Грузія борються за незалежність і безпеку Європи.