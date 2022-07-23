Украина готовится к возобновлению работы трех морских портов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию морских портов Украины .

"В связи с подписанием 22 июля 2022 года Инициативы по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем осуществляется соответствующая подготовка портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы", - рассказывают в АМПУ.

Также отмечается, что заход и выход судов в морские порты будут осуществляться при помощи формирования каравана, который будет сопровождать судно лидирования.