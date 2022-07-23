ua ru
Сб, 23 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина готовится к возобновлению работы трех морских портов

Новина українською →
Украина, Суббота 23 июля 2022 21:36
Украина готовится к возобновлению работы трех морских портов Фото: Украина готовится к возобновлению работы трех морских портов (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Иван Носальский

После подписания соглашения о "зерновых коридорах" планируется возобновление работы трех украинских морских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.

"В связи с подписанием 22 июля 2022 года Инициативы по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем осуществляется соответствующая подготовка портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы", - рассказывают в АМПУ.

Также отмечается, что заход и выход судов в морские порты будут осуществляться при помощи формирования каравана, который будет сопровождать судно лидирования.

Напомним, вчера, 23 июля, стало известно, что в Стамбуле подписано соглашение по "зерновому коридору". Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировке экспорта через Черное море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Черное море Порт Южный Война России против Украины
NEWS
Уничтожено еще 240 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага
Уничтожено еще 240 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага
DAILY
Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Гривна падает, цены растут. Что ждет экономику Украины ближайшие пару лет