ua ru
Сб, 23 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна готується до відновлення роботи трьох морських портів

Новость на русском →
Україна, Субота 23 липня 2022 21:36
Україна готується до відновлення роботи трьох морських портів Фото: Україна готується до відновлення роботи трьох морських портів (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Іван Носальський

Після підписання Угоди про "зернові коридори" планується відновлення роботи трьох українських морських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію морських портів України.

"У зв'язку з підписанням 22 липня 2022 року ініціативи з експорту зерна та пов'язаних харчових продуктів морським шляхом здійснюється відповідна підготовка портів Одеса, Чорноморськ і Південний до відновлення роботи", - розповідають в АМПУ.

Також наголошується, що захід і вихід суден в морські порти будуть здійснюватися за допомогою формування каравану, який буде супроводжувати судно лідирування.

Нагадаємо, вчора, 23 липня, стало відомо, що у Стамбулі підписано угоду щодо "зернового коридору". Україна, Росія, Туреччина і ООН домовилися про розблокування експорту через Чорне море.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Чорне море Порт Південний Війна Росії проти України
NEWS
Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків
Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років