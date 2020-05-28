Названа дата открытия 66 пунктов пропуска на границе

Фото: Украина открывает пункты пропуска на границе (dpsu.gov.ua)

Пункты пропуска откроются с 00:00 29 мая

Украина откроет еще 66 пунктов пропуска на государственной границе в ночь с 28 на 29 мая. Правительственное решение вступит в силу этой ночью.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, сегодня были обнародованы изменения в распоряжение № 288.

"Это решение вступит в силу этой ночью с 00:00 29 числа, фактически открываются дополнительно 66 пунктов пропуска этой ночью. 56 пунктов пропуска остаются закрытыми. Они определены в приложении данного распоряжения", - отметил Дмеченко.

Он уточнил, с украинской стороны будет открыт пропуск на КПП на границе с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой. КПП на границе с Россией и Беларусью это решение не касается.

Отметим, с начала карантина Украина постепенно закрывала пункты пропуска, чтобы предотвратить завозные случаи коронавируса.

Напомним, ранее РБК-Украина изучило решение Кабинета министров и выяснило, какие пункты пропуска будут работать с 29 мая.

Решение об открытии пунктов пропуска было принято еще на 20 мая, однако правительственные документы опубликовали только сегодня.

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Автор: Анастасия Светлевская