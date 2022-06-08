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Украина готовится к сбору урожая: Шмыгаль рассказал, как планируют решить основные проблемы

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине начинается подготовка к сбору урожая в условиях войны. Среди основных проблем: необходимость вывоза зерна и масличных прошлого года, решение проблем с хранением нового урожая и обеспечение топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Facebook.

"Посевная кампания, несмотря на беспрецедентные вызовы, была проведена успешно. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, засеяно 75% от прошлогодних площадей", - написал он.

Шмыгаль сообщил, что сейчас начинается подготовка к сбору урожая, и назвал основные вызовы, которые стоят сейчас перед аграриями:

  • Первое, необходимость вывоза урожая. Мининфраструктуры разрабатывает мероприятия по увеличению пропускной способности на западной границе Украины. Из-за блокирования Россией украинских портов у нас остается 23,5 млн тонн зерновых и масличных культур.
  • Второе, хранение нового урожая. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, учитывая международный опыт. Это позволит Украине увеличить объемы для хранения на 10-15 млн тонн.
  • Третье, обеспечение горючего для аграриев.

"Во время совещания дал задание профильным министерствам и ВЦА обеспечить необходимое количество дизельного топлива на сезон сбора урожая", - написал Шмыгаль.

Напомним, сев яровых зерновых и зернобобовых в Украине завершена на 75% от показателей прошлого года. Сев яровых культур проводили 23 области Украины, кроме Луганской, практически на всей территории которой проходят боевые действия.

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Кабинет Министров Украины