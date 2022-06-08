Украина готовится к сбору урожая: Шмыгаль рассказал, как планируют решить основные проблемы

В Украине начинается подготовка к сбору урожая в условиях войны. Среди основных проблем: необходимость вывоза зерна и масличных прошлого года, решение проблем с хранением нового урожая и обеспечение топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Facebook .

"Посевная кампания, несмотря на беспрецедентные вызовы, была проведена успешно. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, засеяно 75% от прошлогодних площадей", - написал он.

Шмыгаль сообщил, что сейчас начинается подготовка к сбору урожая, и назвал основные вызовы, которые стоят сейчас перед аграриями:

Первое, необходимость вывоза урожая. Мининфраструктуры разрабатывает мероприятия по увеличению пропускной способности на западной границе Украины. Из-за блокирования Россией украинских портов у нас остается 23,5 млн тонн зерновых и масличных культур.

Второе, хранение нового урожая. Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, учитывая международный опыт. Это позволит Украине увеличить объемы для хранения на 10-15 млн тонн.

Третье, обеспечение горючего для аграриев.

"Во время совещания дал задание профильным министерствам и ВЦА обеспечить необходимое количество дизельного топлива на сезон сбора урожая", - написал Шмыгаль.