Украина готовится к сбору урожая: Шмыгаль рассказал, как планируют решить основные проблемы

В Украине начинается подготовка к сбору урожая в условиях войны. Среди основных проблем: необходимость вывоза зерна и масличных прошлого года, решение проблем с хранением нового урожая и обеспечение топливом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Facebook.
"Посевная кампания, несмотря на беспрецедентные вызовы, была проведена успешно. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, засеяно 75% от прошлогодних площадей", - написал он.
Шмыгаль сообщил, что сейчас начинается подготовка к сбору урожая, и назвал основные вызовы, которые стоят сейчас перед аграриями:
"Во время совещания дал задание профильным министерствам и ВЦА обеспечить необходимое количество дизельного топлива на сезон сбора урожая", - написал Шмыгаль.
Напомним, сев яровых зерновых и зернобобовых в Украине завершена на 75% от показателей прошлого года. Сев яровых культур проводили 23 области Украины, кроме Луганской, практически на всей территории которой проходят боевые действия.
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