Україна готується до збору врожаю: Шмигаль розповів, як планують вирішити основні проблеми

В Україні починається підготовка до збору урожаю в умовах війни. Серед основних проблем: необхідність вивозу зерна та олійних минулого року, вирішення проблем зі зберіганням нового урожаю та забезпечення пальним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Facebook.
"Посівна кампанія, попри безпрецедентні виклики, була проведена успішно. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, засіяно 75% від минулорічних площ", - написав він.
Шмигаль повідомив, що зараз починається підготовка до збору врожаю, та назвав основні виклики, які стоять зараз перед аграріями:
"Під час наради дав завдання профільним міністерствам та ВЦА забезпечити необхідну кількість дизельного палива на сезон збору урожаю", - написав Шмигаль.
Нагадаємо, сівба ярих зернових та зернобобових в Україні завершена на 75% від показників минулого року. Сівбу ярих культур проводили 23 області України, крім Луганської, практично на всій території якої проходять бойові дії.
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