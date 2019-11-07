Украина готовится получать газ через Молдову и Румынию

"Укртрансгаз" завершил модернизацию газоизмерительной станции "Гребеники" (Одесская область). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в публикации, теперь станция готова осуществлять реверсную транспортировку газа в случае прекращения транзита голубого топлива из РФ.

"Готовность объекта к работе проверили и подтвердили представители смежного оператора ГТС "Молдовагаз", подписав соответствующий акт", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ГИС "Гребеники" задействована в транспортировке газа через границу Украина - Молдова. Модернизация технологической трубопроводной обвязки станции позволила существенно повысить маневренность функционирования ГТС, особенно в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года. Проектная мощность станции после модификации составляет 70 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 4 млн куб м в сутки в реверсном режиме из Молдовы.

Работы по модернизации станции осуществлены в соответствии с инициативой CESEC, которя предусматривает обеспечение транспортировки природного газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении из Греции через Болгарию и Румынию в Украину и Молдову.