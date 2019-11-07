Україна готується отримувати газ через Молдову та Румунію

"Укртрансгаз" завершив модернізацію газовимірювальної станції "Гребеники" (Одеська область). Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається в публікації, відтепер станція готова здійснювати реверсне транспортування газу у випадку припинення транзиту блакитного палива з РФ.

"Готовність об’єкта до роботи перевірили та підтвердили представники суміжного оператора ГТС "Молдовагаз", підписавши відповідний акт", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, ГВС "Гребеники" задіяна у транспортуванні газу через кордон Україна – Молдова. Модернізація технологічної трубопровідної обв’язки станції дозволила суттєво підвищити маневреність функціонування ГТС, особливо у разі припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року. Проектна потужність станції після модифікації складає 70 млн куб. м на добу в аверсному режимі та 4 млн куб м на добу в реверсному режимі з Молдови.

Роботи із модернізації станції здійснені відповідно до ініціативи CESEC, що передбачає забезпечення транспортування природного газу через трансбалканські трубопроводи у реверсному напрямку з Греції через Болгарію та Румунію до України та Молдови.