ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина готовит ряд инициатив по интеграции с ЕС, - Шмыгаль

Вторник 07 июля 2020 обновлено 17:38
Украина готовит ряд инициатив по интеграции с ЕС, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабмин настроен ускорить выполнение имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовит ряд инициатив, которые должны вывести отношения Украины и ЕС "на новый уровень". При этом он отметил, что Кабмин настроен ускорить выполнение имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом сообщает правительственный портал.

По его словам, правительство видит Украину такой, которая продолжает политическое и экономическое движение в сторону интеграции с Евросоюзом.

"Мы готовим ряд взаимовыгодных инициатив, которые должны вывести отношения Украины и ЕС на новый уровень. Украина остается надежным и прогнозируемым торговым партнером", - отметил Шмыгаль.

Премьер также отметил, что Украина открыта торгово-экономического сотрудничества на мировых рынках.

Напомним, ранее план действий Совета Европы для Украины продлили до конца 2022 года.

Кроме того, Украина надеется начать обновление Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Читайте РБК-Украина в Google

Новости Украины Кабинет Министров Украинысоглашение об ассоциацииДенис Шмыгаль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь