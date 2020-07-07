Украина готовит ряд инициатив по интеграции с ЕС, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Кабмин настроен ускорить выполнение имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовит ряд инициатив, которые должны вывести отношения Украины и ЕС "на новый уровень". При этом он отметил, что Кабмин настроен ускорить выполнение имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом сообщает правительственный портал.

По его словам, правительство видит Украину такой, которая продолжает политическое и экономическое движение в сторону интеграции с Евросоюзом.

"Мы готовим ряд взаимовыгодных инициатив, которые должны вывести отношения Украины и ЕС на новый уровень. Украина остается надежным и прогнозируемым торговым партнером", - отметил Шмыгаль.

Премьер также отметил, что Украина открыта торгово-экономического сотрудничества на мировых рынках.

Напомним, ранее план действий Совета Европы для Украины продлили до конца 2022 года.

Кроме того, Украина надеется начать обновление Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.