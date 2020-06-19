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План действий Совета Европы для Украины продлили до конца 2022 года

Новости » Политика     19.06.2020 - 21:49
План действий Совета Европы для Украины продлили до конца 2022 года
Фото: Совет Европы (flickr.com/ditord)

План действий способствует достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

План действий Совета Европы для Украины продлен до конца 2022 года. План должен способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при Совете Европы.

Сообщается, что группа докладчика Совета Европы по вопросам демократии утвердила решение о согласовании доклада о среднесрочном прогрессе в выполнении Плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы, а также продлении срока его действия до конца 2022 года.

Стороны признали в целом успешным выполнение целей документа, а также отметили важность эффективности его дальнейшей имплементации, несмотря на проблемы, связанные с агрессией России против Украины и пандемией.

Отметим, что План действий СЕ для Украины - это стратегическая программа, которая через сотрудничество содействует усилиям страны, которые направлены на согласование своего законодательства, институтов и практики с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии.

Напомним, в феврале 2018 года Совета Европы утвердил план действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Совет Европы
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