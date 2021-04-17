UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина готовит ответ из-за задержания консула в России, - МИД

Автор: Анастасия Рокитна

Украинский консул, которого накануне задержала ФСБ в Санкт-Петербурге (РФ), уже находится на территории дипмиссии. Его задерживали на несколько часов.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

"Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В соответствии с существующей практики и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ", - сказал он.

Напомним, сегодня утром стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права".

РБК-Украина писало, что вчера РФ решила отправить в США десять американских дипломатических сотрудников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МИД Украиныконсул
Читайте также
Демократия нуждается в защите: Украина поддержала санкции США против России
Кулеба о переговорах в ТКГ: процесс кажется театром абсурда
Прогноз погоды