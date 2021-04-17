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Україна готує відповідь через затримання консула в Росії, - МЗС

Новость на русском → Київ, Субота 17 квітня 2021 10:39
Україна готує відповідь через затримання консула в Росії, - МЗС Фото: речник МЗС Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Анастасія Рокитна

Український консул, якого напередодні затримала ФСБ в Санкт-Петербурзі (РФ), вже знаходиться на території дипустанови. Його затримували на декілька годин.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.

"Чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії. Російські правоохоронці затримали співробітника генерального консульства України в Санкт-Петербурзі на кілька годин. Зараз він знаходиться в українській дипустанові. Обставини затримання з‘ясовуються. Ближчим часом українська сторона визначиться з формою реагування на вказану провокацію з урахуванням існуючої практики", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що український консул Олександр Сосонюк затриманий в російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права".

РБК-Україна писало, що вчора РФ вирішила відправити в США десять американських дипломатичних співробітників.

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