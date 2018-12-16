Украина готовит иск в Международный суд из-за морской агрессии РФ

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Сейчас ведется подготовка судебного иска

Украина продолжает работу по подготовке судебного иска в Международный суд с целью возбуждения дела в связи с актом морской агрессии Российской Федерации. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Основания для введения санкций - это акт агрессии (РФ, - ред.). Политическое решение принято и Европейским парламентом 12 декабря, куда вошли конкретные санкций вплоть до введения санкций за строительство "Северного потока-2", и заканчивая резолюцией конгресса, где есть прямое требование к администрации США немедленно рассмотреть процесс введения санкций в связи с актом агрессии в нейтральных водах Черного моря. По моему поручению сейчас ведется и работа по координации санкций, и работа по подготовке судебного иска. Вы знаете, что мы уже подали в Международный суд акт о возбуждении дела в связи с актом агрессии, и это делается", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко во время пресс-конференции заявил, что освобождение украинских моряков, захваченных во время нападения РФ на корабли ВМС Украины, зависит только от желания президента России Владимира Путина.