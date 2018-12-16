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Україна готує позов до Міжнародного суду через морську агресію РФ

Новини » Політика    16.12.2018 - 18:03
Україна готує позов до Міжнародного суду через морську агресію РФ
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Наразі ведеться підготовка судового позову

Україна продовжує роботу щодо підготовку судового позову до Міжнародного суду з метою порушення справи у зв’язку з актом морської агресії Російської Федерації. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Підстави для запровадження санкцій - це є акт агресії (РФ, - ред.). Політичне рішення прийнято і Європейським парламентом 12 грудня, куди увійшли конкретні санкцій аж до запровадження санкцій за будівництво "Північного потоку-2", і завершуючи резолюцією конгресу, де є пряма вимога до адміністрації США негайно розглянути процес запровадження санкцій у зв’язку з актом агресії у нейтральних водах Чорного моря. За моїм дорученням, наразі ведеться і робота по координації санкцій, і робота по підготовці судового позову. Ви знаєте, що ми вже подали в Міжнародний суд акт щодо порушення справи у зв’язку з актом агресії і це робиться", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко під час прес-конференції заявив, що звільнення українських моряків, захоплених під час нападу РФ на кораблі ВМС України, залежить тільки від бажання президента Росії Володимира Путіна. 

 

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