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Украина не готовит эскалаций на Донбассе, - Кулеба

Автор: Даша Харченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не хочет войны и не готовит эскалаций на Донбассе. В частности, не готовится никаких наступлений или ограниченных военных операций.

Об этом говорится в интервью министра испанскому изданию EFE.

По его словам, немецкая и французская стороны не заявляли ни о какой якобы эскалации со стороны Украины.

"На самом деле я хотел бы четко заявить, что Украина не хочет войны. Мы не готовим никакой эскалации, наступления или ограниченных военных операций на месте. Мы рассчитываем на решение конфликта политико-дипломатическим путем", - сказал Кулеба.

Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный способ решить конфликт на Донбассе - это присоединение Украины к НАТО.

"Что бы вы сказали тем, кто говорит, что этим вы можете еще больше спровоцировать Россию?", - сказал Кулеба.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил о новом элементом российской агрессии. По его словам, такого не было даже в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым

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