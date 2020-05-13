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Україна готує ще 24 евакуаційні рейси та опублікувала графік

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 13:39
Україна готує ще 24 евакуаційні рейси та опублікувала графік
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Ще 24 рейси будуть здійснені протягом тижня

Україна готує ще 24 рейси для евакуації українців, які через пандемію коронавірусу застрягли за кордоном. Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури в Facebook.

Повідомляється, що протягом тижня заплановано рейси з міст: Маніла, Франкфурт, Лондон, Париж, Берлін, Шарджа, Нью-Йорк, Лісабон, Тбілісі, Шанхай, Дубай, Мадрид, Аліканте, Ніцца, Дюссельдорф, Неаполь, Єреван, Вільнюс, Амстердам, Тель Авів, Тараз, Гамбург.

Також повідомляється, що вся необхідна інформація міститься на сайтах авіакомпаній. Дати вильоту можуть бути змінені.

Україна готує ще 24 евакуаційні рейси та опублікувала графік

Фото: графік вильоту літаків

Нагадаємо, вчора з турецького Стамбула прибув літак зі 109 громадянами України. Цим же спецрейсом авіакомпанії SkyUp Airlines прилетіли 18 іноземців, які мають право на проживання в Україні. Серед прибулих - студенти, легкоатлети і українці, які лікувалися в Туреччині.

Сотні українців продовжують щодня повертатися з різних країн світу. Їх евакуація ускладнена скасуванням регулярних авіарейсів, оскільки більшість країн обмежили польоту через пандемію коронавірусу.

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниевакуаціяЛітак
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