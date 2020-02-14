Украина готовит 4 объекта для эвакуированных из Уханя

Украина готовит 3-4 объекта для размещения украинцев, эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского Уханя. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале Украина, передает РБК-Украина.

По словам Гончарука, сейчас готовят около 4 объектов, где 14 дней после возвращения будут находиться на карантине эвакуированные из Уханя украинцы. Он добавил, что эвакуация украинских граждан состоится уже во вторник, 18 февраля.

"Конечно, мы делаем все, чтобы все граждане Украины были в безопасности. Поэтому мы проведем эвакуацию как только все необходимые меры безопасности будут приняты. На следующей неделе это произойдет", - заявил он.

Кроме того, премьер-министр отметил, что сейчас коронавируса COVID-19 нет на территории Украины.

"Мы сейчас предпринимаем все меры, чтобы вирус не был завезен на территорию Украины. По состоянию на сегодня в Украине не зафиксирован ни один случай такого заболевания. Надеемся, что в ближайшие недели и месяцы этого не произойдет", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщала, что 18 февраля за украинцами в Китай вылетит самолет, а уже 19 февраля они вернутся домой. Она добавила, что после эвакуации украинцев поместят на 14-дневный карантин.

Также РБК-Украина писало, что на проведение эвакуации украинских граждан из Уханя Кабинет министров выделил более 4 млн гривен. Минфину поручили осуществить указанные расходы за счет резервного фонда госбюджета.