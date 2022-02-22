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Украина готова к жестким решениям против России, - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о готовности Украины к жестким решениям в отношении России. По его словам, они будут продуманными, выверенными и лишенными эмоций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кулебы.

"Уверяю вас, Украина использует каждый дипломатический инструмент для защиты нашего государства. Если каких-либо инструментов не хватит, то мы придумаем этот инструмент", - сказал Кулеба.

Глава МИД заявил о готовности сделать так, чтобы партнеры Украины поддержали и использовали такой инструмент. Он подчеркнул, что руководство страны не остановится ни перед чем, для защиты украинского государства.

"Мы готовы к принятию жестких решений, но каждое такое решение будет продуманным, выверенным и лишенным никаких эмоций", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее депутаты Европарламента осудили признание "ЛДНР" Россией и призвали ввести санкции против Москвы, а также усилить экономическую помощь Украине.

Отметим, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". Сегодня Госдума и Совфед России ратифицировали это решение.

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Российская ФедерацияУкраинаДмитрий Кулеба