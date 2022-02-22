Украина готова к жестким решениям против России, - Кулеба

"Уверяю вас, Украина использует каждый дипломатический инструмент для защиты нашего государства. Если каких-либо инструментов не хватит, то мы придумаем этот инструмент", - сказал Кулеба.

Глава МИД заявил о готовности сделать так, чтобы партнеры Украины поддержали и использовали такой инструмент. Он подчеркнул, что руководство страны не остановится ни перед чем, для защиты украинского государства.

"Мы готовы к принятию жестких решений, но каждое такое решение будет продуманным, выверенным и лишенным никаких эмоций", - подчеркнул Кулеба.