Україна готова до жорстких рішень проти Росії, - Кулеба

"Запевняю вас, що Україна використає кожен дипломатичний інструмент для захисту нашої держави. Якщо якихось інструментів бракуватиме, то ми придумаємо цей інструмент. ", - сказав Кулеба.

Глава МЗС заявив про готовність зробити так, щоб партнери України підтримали та використали такий інструмент. Він наголосив, що керівництво країни не зупиниться ні перед чим для захисту української держави.

"Ми готові до прийняття жорстких рішень, але кожне таке рішення буде продуманим, вивіреним і позбавленим жодних емоцій", - наголосив Кулеба.