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Україна готова до жорстких рішень проти Росії, - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про готовність України до жорстких рішень щодо Росії. За його словами, вони будуть продуманими, вивіреними і позбавленими емоцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кулеби.

"Запевняю вас, що Україна використає кожен дипломатичний інструмент для захисту нашої держави. Якщо якихось інструментів бракуватиме, то ми придумаємо цей інструмент. ", - сказав Кулеба.

Глава МЗС заявив про готовність зробити так, щоб партнери України підтримали та використали такий інструмент. Він наголосив, що керівництво країни не зупиниться ні перед чим для захисту української держави.

"Ми готові до прийняття жорстких рішень, але кожне таке рішення буде продуманим, вивіреним і позбавленим жодних емоцій", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, раніше депутати Європарламенту засудили визнання "ЛДНР" Росією та закликали запровадити санкції проти Москви, а також посилити економічну допомогу Україні.

Зазначимо, 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". Сьогодні Держдума та Радфед Росії ратифікували це рішення.

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Російська ФедераціяУкраїнаДмитро Кулеба