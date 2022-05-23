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Украина готова ввести единый контроль на границе с Польшей: как это работает

Фото: Украина предлагает Польше провести аудит работы пунктов пропуска (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина готова ввести на границе с Польшей единый контроль. Пункты пропуска станут общими и на них будут одновременно оформлять грузы из обеих стран.

Об этом заявил народный депутат Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Рада".

"Мы готовы к открытию общих пунктов пропуска через границу, которые будут одновременно оформлять грузы с польской и украинской стороны", - сказал Гетманцев.

По его словам, речь идет о пунктах пропуска на сухопутном участке границы с Польшей. Нардеп добавил, что уже достигнута договоренность об увеличении их количества на уровне глав правительств Украины и Польши.

Гетманцев уточнил, что единый контроль позволит искоренить коррупцию на таможне. Кроме того, совместная работа украинских и польских таможенников сократит время оформления грузов.

"Это один из мощных шагов, которые мы в ближайшее время предпримем в сфере реформирования таможни", - подытожил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении в ближайшее время общего таможенного и пограничного контроля на границе с Польшей.

Отметим, также глава государства сообщил о планах предоставить полякам особый правовой статус в Украине.

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Государственная таможенная службаПольшаДаниил ГетманцевГраница с Украиной