Украина готова ввести единый контроль на границе с Польшей: как это работает

"Мы готовы к открытию общих пунктов пропуска через границу, которые будут одновременно оформлять грузы с польской и украинской стороны", - сказал Гетманцев.

По его словам, речь идет о пунктах пропуска на сухопутном участке границы с Польшей. Нардеп добавил, что уже достигнута договоренность об увеличении их количества на уровне глав правительств Украины и Польши.

Гетманцев уточнил, что единый контроль позволит искоренить коррупцию на таможне. Кроме того, совместная работа украинских и польских таможенников сократит время оформления грузов.

"Это один из мощных шагов, которые мы в ближайшее время предпримем в сфере реформирования таможни", - подытожил он.