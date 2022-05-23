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Україна готова ввести єдиний контроль на кордоні з Польщею: як це працює

Фото: Україна пропонує Польщі провести аудит роботи пунктів пропуску (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна готова ввести на кордоні з Польщею єдиний контроль. Пункти пропуску стануть загальними і на них будуть одночасно оформляти вантажі з обох країн.

Про це заявив народний депутат Данило Гетманцев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Рада".

"Ми готові до відкриття загальних пунктів пропуску через кордон, які будуть одночасно оформляти вантажі з польської та української сторони", - сказав Гетманцев.

За його словами, йдеться про пункти пропуску на сухопутній ділянці кордону з Польщею. Нардеп додав, що вже досягнуто домовленості про збільшення їх кількості на рівні глав урядів України та Польщі.

Гетманцев уточнив, що єдиний контроль дозволить викорінити корупцію на митниці. Крім того, спільна робота українських і польських митників скоротить час оформлення вантажів.

"Це один з потужних кроків, які ми найближчим часом зробимо у сфері реформування митниці", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про введення найближчим часом спільного митного та прикордонного контролю на кордоні з Польщею.

Зазначимо, також глава держави повідомив про плани надати полякам особливий правовий статус в Україні.

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