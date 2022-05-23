Україна готова ввести єдиний контроль на кордоні з Польщею: як це працює

"Ми готові до відкриття загальних пунктів пропуску через кордон, які будуть одночасно оформляти вантажі з польської та української сторони", - сказав Гетманцев.

За його словами, йдеться про пункти пропуску на сухопутній ділянці кордону з Польщею. Нардеп додав, що вже досягнуто домовленості про збільшення їх кількості на рівні глав урядів України та Польщі.

Гетманцев уточнив, що єдиний контроль дозволить викорінити корупцію на митниці. Крім того, спільна робота українських і польських митників скоротить час оформлення вантажів.

"Це один з потужних кроків, які ми найближчим часом зробимо у сфері реформування митниці", - підсумував він.