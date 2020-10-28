Україна готова до впровадження дистанційного навчання, - МОН

Фото: Сергій Шкарлет (gorod.cn.ua)

Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що Україна готова до впровадження дистанційного навчання. Однак воно ніколи не замінить реальний формат спілкування, який є у повноформатному навчанні.

Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

"Лунають закиди стосовно того, що Україна не готова до дистанційного навчання - це образа для більшості педагогічних працівників... Україна на сьогодні відносно готова до дистанційної форми освіти", - вказано у повідомленні.

Шкарлет підкреслив, що такий формат навчання ніколи не замінить реальне спілкування, яке є при очному навчанні.

"Завжди дистанційну освіту розглядали, як можливість здобування додаткових переваг. Але є той факт, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає проведення виключно дистанційних занять", - зазначив очільник МОН.

Він додав, що організація освітнього процесу в дистанційному чи змішаному форматах в умовах пандемії потребує не лише коштів, а й значною мірою бажання і прагнення до змін, роботи та організації керівників закладів освіти.

Нагадаємо, з четверга, 29 жовтня, після завершення канікул у Києві перебуватимуть на дистанційному навчанні сім шкіл. Інші навчальні заклади повернуться до очного навчання.

Як писало РБК-Україна, регіональний директор європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге заявив, що закриття шкіл в боротьбі з пандемією коронавірусу є малоефективною мірою.