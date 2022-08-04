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Україна готова стати гарантом продовольчої безпеки у Західній Африці, - Зеленський

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Київ, Четвер 04 серпня 2022 18:04
Україна готова стати гарантом продовольчої безпеки у Західній Африці, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Умару Сісоку Ембало - лідером Гвінеї-Бісау, що у Західній Африці. Він запевнив, що Україна готова виступити гарантом продовольчої безпеки у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Twitter.

Телефонна розмова президентів стала першою в історії двосторонніх відносин між країнами. Зеленський привітав колегу з обранням на посаду голови Економічного співтовариства країн Західної Африки.

"Обговорили підтримку, зокрема, в міжнародних організаціях. Наголосив на готовності України виступити гарантом продовольчої безпеки в регіоні", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що хоче провести особисту розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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Володимир Зеленський продовольственный кризис Африка
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