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Украина ищет прямого диалога с главой Китая, - Зеленский

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Киев, Четверг 04 августа 2022 03:29
Украина ищет прямого диалога с главой Китая, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Украина ищет возможности напрямую поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы закончить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью газете South China Morning Post.

Газета отмечает, что это первое интервью президента Украины азиатским СМИ с начала российского вторжения. Китайские журналисты созвонились с Зеленским по Zoom, разговор длился 40 минут.

"Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, это было год назад. С начала широкомасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас не было никакого разговора с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно", - сказал он.

Зеленский призвал Китай использовать свое огромное политическое и экономическое влияние на Россию, чтобы положить конец боевым действиям.

"Это очень мощное государство. Это мощная экономика... Поэтому он может политически, экономически влиять на Россию. Кроме того, Китай является постоянным членом Совета безопасности ООН", - цитирует Зеленского издание.

Напомним, Китай отвергает любые попытки постороннего вмешательства в свои отношения с Россией.

Ранее лидеры стран G7 призывали Китай надавить на РФ, чтобы та прекратила войну против Украины.

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