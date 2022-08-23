Украина готова провести демилитаризацию Крыма, - Шмыгаль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на Крымской платформе .

"Сегодня Крым - это еще один из центров, откуда совершаются обстрелы украинских городов и убийство украинцев. Такие действия оккупантов превратили военную инфраструктуру России в Крыму на легитимную военную цель. Поэтому Украина готова провести демилитаризацию Крыма и устранить эти угрозы как для нашей страны, так и для всей Европы", - отметил он.

По его словам, одновременно украинская сторона приветствовала бы добровольный выход российских войск с полуострова и других оккупированных территорий.