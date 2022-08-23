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Украина готова провести демилитаризацию Крыма, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина готова демилитаризовать оккупированный Крым, поскольку российские войска наносят удары с территории полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на Крымской платформе.

"Сегодня Крым - это еще один из центров, откуда совершаются обстрелы украинских городов и убийство украинцев. Такие действия оккупантов превратили военную инфраструктуру России в Крыму на легитимную военную цель. Поэтому Украина готова провести демилитаризацию Крыма и устранить эти угрозы как для нашей страны, так и для всей Европы", - отметил он.

По его словам, одновременно украинская сторона приветствовала бы добровольный выход российских войск с полуострова и других оккупированных территорий.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заверил, что Украина без участия других государств будет решать, каким образом освобождать Крым.

А секретарь СНБО Алексей Данилов назвал единственный шанс России сохранить Керченский мост.

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КрымДенис Шмыгаль