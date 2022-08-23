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Україна готова провести демілітаризацію Криму, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Україна готова демілітаризувати окупований Крим, оскільки російські війська завдають ударів з території півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на Кримській платформі.

"Сьогодні Крим - це ще один з центрів, звідки відбуваються обстріли українських міст і вбивство українців. Такі дії окупантів перетворили військову інфраструктуру Росії в Криму на легітимну військову ціль. Тому Україна готова провести демілітаризацію Криму і усунути ці загрози як для нашої країни, так і для всієї Європи", - відзначив він.

За його словами, одночасно українська сторона вітала б добровільний вихід російських військ з півострова та інших окупованих територій.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна без участі інших держав буде вирішувати, яким чином звільняти Крим.

А секретар РНБО Олексій Данілов назвав єдиний шанс Росії зберегти Керченський міст.

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КримДенис Шмигаль