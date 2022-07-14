Украина хочет организовать гуманитарный коридор для эвакуации из Святогорской Лавры

Украина работает над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора к Святогорской Лавре, что находится на берегу реки Северский Донец Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины .

На сегодня Святогорская Лавра подвергается постоянным артиллерийским обстрелам со стороны российских военных.

На территории Лавры до сих пор находится до 600 мирных жителей. Около 70% из них - паломники и местные жители, которые пытались найти убежище от обстрелов. Значительная часть паломников прибыла на богомолье еще до начала активных боевых действий.

В дальнейшем, из-за активных боевых действий, мирные жители не смогли эвакуироваться в безопасное место и обратились с просьбой об организации безопасного коридора.

Сейчас около 100 монахов отказываются покидать территорию Лавры. Часть из них, из-за ранений, возраста и болезней, находятся в тяжелом состоянии, что делает невозможным их эвакуацию. Именно для них делают доставка гуманитарных грузов - еды, воды и медикаментов. Также пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь.

Чтобы предотвратить возможные провокации и сохранить человеческие жизни Украина готова привлечь международных посредников для содействия в организации гуманитарного коридора.