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Україна готова залучити посередників для евакуації зі Святогірської Лаври

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Святогірськ, П'ятниця 15 липня 2022 18:41
Україна готова залучити посередників для евакуації зі Святогірської Лаври Фото: наслідки обстрілу Святогірської Лаври (flickr.com/photos/svlavra)
Автор: Артем Горовенко

Україна готова залучити міжнародних посередників для організації гуманітарного коридору з території Святогірської Лаври.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки.

Повідомляється, що російські війська продовжують обстріли Святогірської Лаври, незважаючи на те, що на її території залишається до 600 осіб.

"Більшість з них - паломники і місцеві жителі, які шукали притулок від обстрілів. Україна ще раз підкреслює необхідність виведення цивільних на підконтрольну територію заради збереження життя людей і надання гуманітарної та медичної допомоги ченцям, які відмовилися залишати територію монастиря", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близько 100 ченців відмовляються залишати Лавру через поранення, вік та хвороби, що унеможливлює їх евакуацію.

Відзначити, мер Святогірська ще в червні перейшов на бік Росії.

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