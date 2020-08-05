Украина готова предоставить помощь Ливану, - Шмыгаль

В связи со взрывом в Бейруте украинская сторона готова предоставить всю необходимую помощь Ливану. Специальный отряд спасателей готов вылететь в страну в любое время.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина уже обратилась к Ливанской Республике с предложением о предоставлении необходимой помощи … и нашими спасателями, соответствующий отряд готов вылететь в любой момент. Насколько я знаю, сейчас продолжается заседание правительства Ливана, они будут принимать решение о том, какого типа помощь им нужна", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что граждан Украины нет среди погибших или пострадавших в результате взрыва в Бейруте; на данный момент в общей сложности погибли более 100 человек и более 4 000 пострадали.

По предварительным данным, взрыв в порту Бейрута произошел во время сварочных работ на одном из складов, где находилось 2700 тонн конфискованной селитры; как оказалось, селитра была конфискована в 2014 года у российского бизнесмена.