Україна готова надати допомогу Лівану, - Шмигаль

У зв'язку з вибухом в Бейруті українська сторона готова надати всю необхідну допомогу Лівану. Спеціальний загін рятувальників готовий вилетіти до країни в будь-який час.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна вже звернулася до Ліванської Республіки з пропозицією про надання необхідної допомоги ... і нашими рятувальниками, відповідний загін готовий вилетіти в будь-який момент. Наскільки я знаю, зараз триває засідання уряду Лівану, вони будуть приймати рішення про те, якого типу допомога їм потрібна", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадян України немає серед загиблих або постраждалих у результаті вибуху в Бейруті; на даний момент загалом загинули більше 100 осіб і більше 4 000 постраждали.

За попередніми даними, вибух у порту Бейрута стався під час зварювальних робіт на одному зі складів, де знаходилося 2700 тонн конфіскованої селітри; як виявилося, селітра була конфіскована 2014 року в російського бізнесмена.