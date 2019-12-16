Украина готова предложить новые точки для разведения сил на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов предложить новые точки для разведения сил на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью "УНИАН".

Пристайко отметил, что определение участков с украинской стороны завершилось, но Украина готовит несколько альтернативных вариантов.

"Рассматриваться и согласовываться эти участки будут в рамках одной из подгрупп Трехсторонней контактной группы. Мы считаем, что на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение. Это является приоритетом в этих трех или четырех, или по скольким там участкам мы договоримся ", - сказал он.

По его словам, согласование в рамках Трехсторонней контактной группы этих участков планируется "максимально быстро".

"Даже следующее заседание (18 декабря, ред.) нас бы устроило", - отметил Пристайко.

Ранее в ОБСЕ назвали обнадеживающей договоренность на нормандском саммите о полном прекращении огня на Донбассе до конца 2019 года.

Напомним, в Минобороны заявил, что процесс урегулирования на Донбассе не будет быстрым, сейчас хранится высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе.