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Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию. А она предоставит свой порт "Варна"

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

На встрече Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова в Киеве говорили в частности о взаимовыгодных отношениях обеих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОП Украины..

Зеленский заявил, что Украина готова поставлять электроэнергию в Болгарию.

"Мы также заинтересованы в диверсификации поставок газа в регионе, в частности, через использование возможностей трансбалканского газопровода совместно с болгарской стороной", - сообщил Зеленский.

Также на встрече достигнута договоренность о транспортировке аграрной продукции из Украины через Черноморский порт "Варна".

"В этой сфере у нас открываются перспективы. Украинская сторона окажет необходимое содействие в решении вопроса с болгарским судном, заблокированным в порту города Черноморск" - сказал Президент.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что в Болгарии будут ремонтировать украинскую военную технику. Данная инициатива была согласована во время визита премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова в Киев.

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Болгария