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Україна готова постачати електроенергію в Болгарію. А вона надасть свій порт "Варна"

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

На зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова у Києві говорили зокрема про взаємовигідні відносини обох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОП України..

Зеленський заявив, що Україна готова постачати електроенергію до Болгарії.

"Ми також зацікавлені в диверсифікації постачання газу в регіоні, зокрема, через використання можливостей трансбалканського газогону спільно з болгарською стороною", - повідомив Зеленський.

Також на зустрічі досягнуто домовленість про транспортування аграрної продукції з України через Чорноморський порт "Варна".

"У цій сфері у нас відкриваються перспективи. Українська сторона надасть необхідне сприяння у вирішенні питання з болгарським судном, заблокованим у порті міста Чорноморськ" - сказав Президент.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що в Болгарії будуть ремонтувати українську військову техніку. Дану ініціативу було погоджено під час візиту прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова до Києва.

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Болгария