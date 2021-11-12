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Украина готова помочь: Монастырский обсудил мигрантов с главой МВД Польши

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обсудил со своим польским коллегой Мариушем Каминским ситуацию с мигрантами на белорусской границе. Монастырский заверил, что украинская сторона готова помочь Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Украина поддерживает Польшу в это непростое время и надеется, что ей удастся в мирный и цивилизованный способ прийти к решению искусственно инспирированной кризиса", - сказал глава украинского министерства.

Главы МВД решили, что уже завтра на участке границы Украины и Польши начнет работать координационная группа из офицеров-пограничников и бойцов Национальной гвардии, которая будет обмениваться опытом реагирования на мигрантов. Министры также договорились еженедельно проводить совещания в телефонном режиме.

"Мы готовы оперативно рассмотреть любой запрос польской стороны об оказании помощи в решении нынешней ситуации", - отметил Монастырский.

Кроме того, украинский министр предложил провести встречу Люблинского треугольника на уровне глав МВД и МИД, чтобы скоординировать противодействия России и Беларуси.

Напомним, ранее Монастырский рассказал, как украинская сторона планирует противодействовать попыткам мигрантов прорвать границу Украины с Беларусью.

Кроме того, в МВД анонсировали проведение учений территориальной обороны у белорусской границы.

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Денис МонастырскийМинистерство внутренних дел УкраиныПольшаУкраинаБеженцы