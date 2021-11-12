Украина готова помочь: Монастырский обсудил мигрантов с главой МВД Польши

"Украина поддерживает Польшу в это непростое время и надеется, что ей удастся в мирный и цивилизованный способ прийти к решению искусственно инспирированной кризиса", - сказал глава украинского министерства.

Главы МВД решили, что уже завтра на участке границы Украины и Польши начнет работать координационная группа из офицеров-пограничников и бойцов Национальной гвардии, которая будет обмениваться опытом реагирования на мигрантов. Министры также договорились еженедельно проводить совещания в телефонном режиме.

"Мы готовы оперативно рассмотреть любой запрос польской стороны об оказании помощи в решении нынешней ситуации", - отметил Монастырский.

Кроме того, украинский министр предложил провести встречу Люблинского треугольника на уровне глав МВД и МИД, чтобы скоординировать противодействия России и Беларуси.