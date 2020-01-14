Украина готова отправить в Ирак 20 военных в поддержку миссии НАТО

Украина в рамках миссии НАТО готова отправить 20 военнослужащих в Ирак, после возобновления работы миссии в регионе. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба Министерства обороны.

Сообщается, что 14 января Кулеба провел встречу в штаб-квартире НАТО с заместителем генерального секретаря Североатлантического альянса по вопросам операций Джоном Манзой.

"Я проинформировал заместителя генсека, что у Украины есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма", - заявил Кулеба.

Также стороны согласовали следующие шаги по внедрению нового подхода НАТО "Один партнер - одна программа", а также обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и разработку документов для ее выполнения.

Напомним, в начале января НАТО объявил о приостановлении своей учебной миссии на территории Ирака на фоне обострения после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. При этом Альянс готов возобновить миссию в Ираке после восстановления безопасности в регионе.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина готова взять участие в небоевой миссии НАТО в Ираке, что станет первым шагом по расширению сотрудничества с Альянсом. В Ираке украинские военные могут предоставлять консультативные услуги.