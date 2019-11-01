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В Минобороны объяснили возможные условия участия Украины в миссии НАТО в Ираке

Новости » Политика     01.11.2019 - 15:41
В Минобороны объяснили возможные условия участия Украины в миссии НАТО в Ираке
Фото: Андрей Загороднюк (facebook.com/andrii.zahorodniuk)

В Ираке украинские военные могут предоставлять консультативные услуги

Украина готова взять участие в небоевой миссии НАТО в Ираке, что станет первым шагом по расширению сотрудничества с Альянсом. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Загороднюка, участие Украины в миссии НАТО в Ираке будет носить консультативный характер.

"Речь идет о консультациях и тренировках для Вооруженных сил Ирака по обслуживанию оборудования, которое, возможно, было произведено в советское время или после этого, но такое, в котором разбираются наши специалисты. Это может быть первый наш шаг по расширению сотрудничества в миссиях НАТО между Украиной и Альянсом. Это небоевая миссия, проходит в тылу", - сообщил министр обороны.

Загороднюк отметил, что на данный момент между Украиной и НАТО проходят переговоры относительно участия украинских военных в миссии в Ираке. При этом он уточнил, что участие в миссии Альянса могут взять несколько десятков украинских военных на ротационной основе.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО одобрили пересмотр Комплексного пакета помощи Украине. Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, члены Альянса готовы поддерживать реформы в Украине.

Также сообщалось, что, по словам Столтенберга, Украине не нужно подавать новую заявку на получение Плана действий по членству в Альянсе. Он отметил, что вопрос ПДЧ для Украины "не находится в фокусе внимания".

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