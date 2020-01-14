Україна готова відправити до Іраку 20 військових на підтримку місії НАТО

Україна в рамках місії НАТО готова відправити 20 військовослужбовців в Ірак, після відновлення роботи місії в регіоні. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, передає прес-служба Міністерства оборони.

Повідомляється, що 14 січня Кулеба провів зустріч у штаб-квартирі НАТО з заступником генерального секретаря Північноатлантичного альянсу з питань операцій Джоном Манзой.

"Я проінформував заступника генсека, що в України є план відправити 20 військовослужбовців на підтримку місії НАТО в Іраку після того, як Альянс відновить її роботу. Запрошення стати операційним партнером місії Альянсу в Іраку свідчить про визнання цінності українського військового досвіду і професіоналізму", - заявив Кулеба.

Також сторони погодили наступні кроки по впровадженню нового підходу НАТО "Один партнер - програма", а також обговорили перспективи ухвалення стратегії національної безпеки України та розробку документів для її виконання.

Нагадаємо, на початку січня НАТО оголосив про припинення своєї навчальної місії на території Іраку на тлі загострення після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. При цьому Альянс готовий відновити місію в Іраку після відновлення безпеки в регіоні.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна готова взяти участь у беззбройний місії НАТО в Іраку, що стане першим кроком щодо розширення співпраці з Альянсом. В Іраку українські військові можуть надавати консультативні послуги.