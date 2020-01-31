Украина готова к открытию контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Золотое" в районе разведения сил и средств на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олефир на своей странице в Facebook.

По ее словам, украинская сторона придерживается договоренностей по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже.

"Украина готова к открытию КПВВ "Золотое", как это предусмотрено договоренностями лидеров стран "нормандской четверки" в Париже, его полноценная работа облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей Луганской области. Мы также продолжаем работать над дальнейшим совершенствованием инфраструктуры пунктов пропуска", - написала Олефир.

Напомним, ранее КПВВ "Золотое" не могли открыть из-за отсутствия договоренности с представителями ОРДЛО.

Также РБК-Украина писало, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины разрабатывает механизмы для поиска пропавших без вести на Донбассе.