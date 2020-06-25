Открытие новых КПВВ и обмен пленными: о чем говорили на заседании ТКГ

На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины украинская делегация подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ в Луганской области. Также Украина подтвердила готовность предоставить гарантии безопасности на период построения инфраструктуры КПВВ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, Украина отметила важность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.

В рамках рабочей группы по вопросам безопасности обсуждались новые точки разведения сил и средств, обеспечение устойчивого прекращения огня.

Делегация Украины предложила провести дополнительное заседание политики группы для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств на проектных участках до следующего заседания ТКГ.

Также было сообщено о том, что на территории ОРДЛО возобновили работу украинского оператора мобильной связи после двухнедельного перерыва.

Также Украина инициировала обсуждение подходов к решению экологических проблем в ОРДЛО. В частности, подняла вопрос безопасного хранения радиоактивных материалов, которые находятся на временно оккупированных территориях, и возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга ситуации. Также делегация подняла вопрос обеспечения водоснабжения в зоне конфликта.

Кроме того, гуманитарная группа обсудила вопросы согласования списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская делегация продолжает настаивать на освобождении по принципу "всех на всех".

Напомним, ранее представитель ОБСЕ Хайди Грау заявила, что вопрос дополнительных участков разведения сил в Донбассе требует доработки.