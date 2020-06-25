Відкриття нових КПВВ та обмін полоненими: про що говорили на засіданні ТКГ

На засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України українська делегація наголосила на готовності відкрити два нових КПВВ у Луганській області. Також Україна підтвердила готовність надати гарантії безпеки на період побудови інфраструктури КПВВ.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Крім того, Україна наголосила на важливості встановлення сталого та всеосяжного режиму припинення вогню.

У межах робочої групи з безпекових питань обговорювалися нові точки розведення сил і засобів, забезпечення сталого припинення вогню.

Делегація України запропонувала провести додаткове засідання безпекової групи для досягнення прогресу в питанні розведення сил і засобів на проектних ділянках до наступного засідання ТКГ.

Також було повідомлено про те, що на території ОРДЛО відновили роботу українського оператора мобільного зв’язку після двотижневої перерви.

Також Україна ініціювала обговорення підходів до розв'язання екологічних проблем в ОРДЛО. Зокрема, порушила питання безпечного зберігання радіоактивних матеріалів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, та можливості формування групи експертів під егідою МАГАТЕ для моніторингу ситуації. Також делегація порушила питання забезпечення водопостачання у зоні конфлікту.

Крім того, гуманітарна група обговорила питання узгодження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб. Українська делегація продовжує наполягати на звільненні за принципом "всіх на всіх".

Нагадаємо, раніше представник ОБСЄ Хайді Грау заявила, що питання додаткових ділянок розведення сил у Донбасі потребує доопрацювання.