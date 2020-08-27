Україна готова надати допомогу білорусам, які відчувають тиск, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Україна готова надати допомогу громадянам Білорусі, які зазнають тиску чи переслідування. Такі громадяни можуть прибути в пункти пропуску на кордоні з Україною і звернутися до прикордонників.

Про це написав в Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Громадяни Білорусі, які зазнають тиску чи переслідування і потребують додаткового захисту, завжди можуть отримати його в Україні. Ті громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути в пункти пропуску на кордоні та повідомити про це нашим прикордонникам", - написав Шмигаль.

Він додав, що також на територію України можуть в'їхати громадяни, які проходять тут навчання або військову службу, мають вид на проживання, під час транзитних поїздок, дипломати та консули.

Зазначимо, у Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту. Демонстранти виходять на вулицю з вимогою провести нові президентські вибори в країні, а також відпустити всіх політв'язнів.

Раніше міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров заявив, що Україна готова прихистити IT-компанії і фахівців з Білорусі, які опинилися в зоні ризику із-за кризи в країні.

Також РБК-Україна писало, що у Білорусі зараз проходять масові затримання опозиціонерів, зокрема були заарештовані на 10 діб члени координаційної ради Ковалькова Ольга і Сергій Дылевский.