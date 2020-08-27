ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна готова надати допомогу білорусам, які відчувають тиск, - Шмигаль

Київ, Четвер 27 серпня 2020 15:54
Україна готова надати допомогу білорусам, які відчувають тиск, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Україна готова надати допомогу громадянам Білорусі, які зазнають тиску чи переслідування. Такі громадяни можуть прибути в пункти пропуску на кордоні з Україною і звернутися до прикордонників.

Про це написав в Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Громадяни Білорусі, які зазнають тиску чи переслідування і потребують додаткового захисту, завжди можуть отримати його в Україні. Ті громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути в пункти пропуску на кордоні та повідомити про це нашим прикордонникам", - написав Шмигаль.

Він додав, що також на територію України можуть в'їхати громадяни, які проходять тут навчання або військову службу, мають вид на проживання, під час транзитних поїздок, дипломати та консули.

Зазначимо, у Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту. Демонстранти виходять на вулицю з вимогою провести нові президентські вибори в країні, а також відпустити всіх політв'язнів.

Раніше міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров заявив, що Україна готова прихистити IT-компанії і фахівців з Білорусі, які опинилися в зоні ризику із-за кризи в країні.

Також РБК-Україна писало, що у Білорусі зараз проходять масові затримання опозиціонерів, зокрема були заарештовані на 10 діб члени координаційної ради Ковалькова Ольга і Сергій Дылевский.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України УкраїнаБілорусьпреследование
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся