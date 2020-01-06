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Украина готова оказать помощь Австралии в связи с пожарами

Новости » Политика     06.01.2020 - 19:28
Украина готова оказать помощь Австралии в связи с пожарами
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

Украинское посольство в Австралии выясняет, есть ли среди пострадавших в пожарах украинцы

Украинское правительство выразило готовность оказать помощь Австралии в связи с сильными пожарами. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщили в МИД, Украина следит за развитием критической ситуации в Австралии, а также выражает соболезнования семьям погибших.

"Со своей стороны, Правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу. Посольство Украины в Австралии находится на постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, лесные пожары бушуют в Австралии с сентября 2019 года. Пламя охватило более 5,5 млн гектаров. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер. В середине декабря власти Австралии, вслед за самым густонаселенным штатом Новый Южный Уэльс, ввели чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Сиднее.

Жертвами пожаров в Австралии стали 24 человека. Почти 200 очагов горения до сих пор начисляется по всей стране. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели.

Также РБК-Украина писало, что пожары в Австралии начали самостоятельно формировать погоду, которая только способствует дальнейшему распространению огня. Шлейф от австралийских пожаров уже преодолел почти 2 тысячи км и достиг территории Новой Зеландии.

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