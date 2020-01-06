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Україна готова надати допомогу Австралії у зв'язку з пожежами

Новини » Політика     06.01.2020 - 19:28
Україна готова надати допомогу Австралії у зв'язку з пожежами
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

Українське посольство в Австралії з'ясовує, чи є серед постраждалих в пожежах українці

Український уряд висловив готовність надати допомогу Австралії у зв'язку з сильними пожежами. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Як повідомили в МЗС, Україна стежить за розвитком критичної ситуації в Австралії, а також висловлює співчуття сім'ям загиблих.

"Зі свого боку, Уряд України готовий у разі необхідності надати допомогу дружньому народу австралійському. Посольство України в Австралії знаходиться на постійному контакті з державними і місцевими органами влади, в тому числі для з'ясування наявності громадян України серед постраждалих", - йдеться в заяві МЗС.

Нагадаємо, лісові пожежі вирують в Австралії з вересня 2019 року. Полум'я охопило понад 5,5 млн гектарів. Поширенню вогню сприяють висока температура і сильний вітер. В середині грудня влади Австралії, слідом за самим густонаселеним штатом Новий Південний Уельс, ввели надзвичайний стан в найбільшому місті країни Сіднеї.

Жертвами пожеж в Австралії стали 24 людини. Майже 200 вогнищ горіння досі нараховується по всій країні. Більше 1200 будинків зруйновані, а мільйони гектарів землі обгоріли.

Також РБК-Україна писало, що пожежі в Австралії почали самостійно формувати погоду, яка тільки сприяє подальшому поширенню вогню. Шлейф від австралійських пожеж вже подолав майже 2 тисячі км і досяг території Нової Зеландії.

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