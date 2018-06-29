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Интервью

Денисова: РФ скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых украинцев

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 14:39
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова заявила, что Сенцова могут принудительно кормить

Российская Федерация (РФ) скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых украинцев. Об этом на брифинге заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Российская Федерация нарушает международные конвенции по правам человека и собственное законодательство, блокируя доступ омбудсмена и консулов к политзаключенным. Я констатирую, что Российская Федерация скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых украинцев", - заявила она.

По словам Денисовой, ни к одному из удерживаемых в РФ украинских политзаключенных нет доступа независимых гуманитарных организаций и Международного Комитета Красного Креста.

"Мы не знаем правды об их здоровье. Противоречивые заявления о состоянии здоровья Олега Сенцова заставляют думать, что его могут принудительно кормить. Давать смесь, которая состоит из непонятных и неизвестных веществ. Мы не знаем влияния на здоровье и психику этой смеси", - заявила она.

Напомним, ранее Денисова заявляла, что Российская Федерация (РФ) пытается силой навязать украинскому политзаключенному Олегу Сенцову российское гражданство в качестве наказания.

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Теги публикации: Российская Федерация, Денисова, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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