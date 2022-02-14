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Украина готова обеспечить финансовую безопасность самолетов в украинском небе, - ОП

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 10:40
Украина готова обеспечить финансовую безопасность самолетов в украинском небе, - ОП Фото: Украина готова обеспечить финансовую безопасность самолетов (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Правительство приняло решение выделить средства из резервного фонда Государственного бюджета для обеспечения безопасности полетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Он объяснил, что финансовые гарантии будут предоставляться для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков.

"Украина готова брать на себя финансовые обязательства за безопасность самолетов в украинском небе", - подчеркнул Кирилл Тимошенко.

После нормализации внешнеполитической ситуации неиспользованные средства будут направлены в Государственный бюджет.

Всего объем резервного фонда Госбюджета был увеличен на 16,6 млрд грн. Выделенные средства покрывают страховые случаи для не менее 23 воздушных судов.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, уже с 14 февраля финансовые обязательства лизинговых компаний начнут гарантировать реальными денежными средствами.

"В очередной раз подчеркну, что оснований для паники нет, украинское небо остается открытым, большинство полетов в и из Украины осуществляются в штатном режиме. Мы на постоянной связи с нашими международными партнерами и украинскими компаниями для предупреждения любых возможных кризисных ситуаций", - комментирует Александр Кубраков.

Напомним, ранее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал создание Ukrainian National Airlines в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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