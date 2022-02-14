Україна готова гарантувати фінансову безпеку літаків в українському небі, - ОП

Уряд прийняв рішення виділити кошти з резервного фонду Державного бюджету для гарантування безпеки польотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Він пояснив, що фінансові гарантії надаватимуться для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників.

"Україна готова брати на себе фінансові зобов’язання за безпеку літаків в українському небі", - наголосив Кирило Тимошенко.

Після нормалізації зовнішньополітичної ситуації невикористані кошти будуть спрямовані до Державного бюджету.

Загалом обсяг резервного фонду Держбюджету було збільшено на 16,6 млрд грн. Виділені кошти покривають страхові випадки для не менше ніж 23 повітряних суден.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, вже від 14 лютого фінансові зобов’язання лізингових компаній почнуть гарантувати реальними грошовими коштами.

"Вкотре наголошу, що підстав для паніки немає, українське небо залишається відкритим, більшість польотів до та з України здійснюються у штатному режимі. Ми на постійному зв’язку з нашими міжнародними партнерами та українськими компаніями для попередження будь-яких можливих кризових ситуацій", - коментує Олександр Кубраков.