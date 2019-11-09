В штабе ООС заявили о готовности к разведению сил в Петровском

Украинская сторона готова к началу разведения сил и средств в Петровском. Об этом сообщили в Штабе операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как сообщили в ООС, по состоянию на 11:00 украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств. За процессом наблюдает мониторинговая миссия ОБСЕ.

"Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации сорвали вчерашнее разведения на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское. Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств сегодня, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12.00", - говорится в сообщении.

Напомним, разведение сил и средств в Петровском должно было начаться в пятницу, 8 ноября. Однако в ОБСЕ сообщили, что разведение переносится на субботу, 9 ноября. Процесс отвода сил должен начаться в 12:00.

Также РБК-Украина писало, что в штабе ООС заявили, что российская сторона продолжает осуществлять провокации, а также сообщили, что готовы вынудить боевиков, чтобы процесс начался в субботу, 9 ноября.