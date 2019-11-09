У штабі ООС заявили про готовність до розведення сил в Петровському

Українська сторона готова до початку розведення сил і засобів у Петровському. Про це повідомили в Штабі операції Об'єднаних сил (ООС) Facebook.

Як повідомили в ООС, станом на 11:00 українська сторона готова розпочати практичний етап розведення сил і засобів. За процесом спостерігає моніторингова місія ОБСЄ.

"Незаконні збройні формування Російської Федерації зірвали вчорашнє розведення на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка і Петровське. Українська сторона готова розпочати практичний етап розведення сил і засобів сьогодні, про що засвідчить біла сигнальна ракета з нашого боку в 12.00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, розведення сил і засобів у Петровському повинно було початися в п'ятницю, 8 листопада. Проте в ОБСЄ повідомили, що розведення переноситься на суботу, 9 листопада. Процес відведення сил повинен початися в 12:00.

Також РБК-Україна писало, що в штабі ООС заявили, що російська сторона продовжує здійснювати провокації, а також повідомили, що готові змусити бойовиків, щоб процес почався в суботу, 9 листопада.